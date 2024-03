Tempesta al Nord | continua l’emergenza | ci sono vittime

(Di lunedì 11 marzo 2024)allegata al maltempo: purtroppo cidelleNella giornata di domenica 10 marzo la notizia di sei alpinisti che avevano fatto perdere completamente le loro tracce sul versante svizzero delle Alpi. Purtroppo cinque di lorostati ritrovati senza vita lungo il percorso tra Zermatt e Arolla. Non si fermano le ricerche per quanto riguarda il sesto alpinista. Questo è quello che ha annunciato la polizia. Lehanno una età compresa tra i 21 ed i 58 anni: tutti loro facevano parte dello stesso nucleo familiare del cantone vallese.al(Ansa Foto) Cityrumors.itLa dispersa è una donna che arrivava dal Canton Friburgo. Secondo quanto riportato dal sito ...

L’Italia sarà sfiorata dal Ciclone Polare, che passa da Svizzera, Austria e regioni balcaniche, con bufere di neve e il vento che riuscirà a passare le Alpi sfociando in raffiche violente anche in ... (repubblica)

Nel nord della Francia si è abbattuto un tifone con venti oltre i cento chilometri orari , che giovedì 22 febbraio ha causato la morte di un uomo e lasciato per ore novantamila case senza corrente. ... (ilfattoquotidiano)

cinque dei sei sci Alpi nisti dispersi da ieri sul versante svizzero delle Alpi sono stati trovati morti lungo il percorso tra Zermatt e Arolla, nei pressi del Matterhorn. Ancora in corso le ... (leggo)

L'Italia sott'acqua: ... ma la tempesta rende difficili i soccorsi. Nell'Occitania meridionale il bilancio dice già di due ... tra cui un padre e due figli di 4 e 13 anni trascinati dalle acque Dions, a Nord di Nimes.

Tempesta al nord, morti cinque dei sei alpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: avevano tra i 21 e i 58 anni: Tempesta al Nord, morti cinque dei sei alpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: avevano tra i 21 e i 58 anni: ZERMATT - Cinque dei sei scialpinisti dispersi da ieri sul versante svizzero delle Alpi sono stati trovati morti lungo il percorso tra Zermatt e Arolla, nei pressi del Matterhorn. Ancora in corso le..

L’Italia flagellata dal maltempo. Frane, mareggiate e valanghe. Uno scialpinista muore in Liguria: L’Italia flagellata dal maltempo. Frane, mareggiate e valanghe. Uno scialpinista muore in Liguria: Raffiche di vento fino a 155 chilometri orari, a Roma crolla un muro di cinta. Tempesta in Francia: tre vittime ...

