Telegram tocca 900 mln di utenti attivi e pensa a sbarco in Borsa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (askanews) – In circa tre anniha quasi raddoppiato il numero die ora, a quota 900 milioni, sono circa la metà di quelli sulla piattaforma rivale WhatsApp. In una intervista al Finacial Times, la prima dal 2017, il fondatore Pavel Durov prevede che la società, dopo l’apertura alle inserzioni pubblicitarie, raggiunga la redditività quest’anno o il prossimo e ipotizza anche loin. “In termini generali vediamo il valore di una quotazione income un mezzo per democratizzare l’accesso al valore di Tele ram – spiega l’imprenditore russo – il motivo principale per cui abbiamo iniziato a monetizzare (tramite inserzioni pubblicitarie e abbonamenti premium-ndr) perché volevamo restare indipendenti”. Secondo Durov, che ha fissato la ...

