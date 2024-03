Telegram raggiunge i 900 milioni di utenti e pensa alla quotazione in Borsa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 -i 900die sia avvicinaredditività, così il suo fondatore Pavel Durovin. A raccontarlo al Financial Times è lo stesso imprenditore di origine russa. "Speriamo di registrare un utile l'anno prossimo, se non quest'anno", ha dichiarato nell'intervista, la prima dal 2017. Durov, che possiede interamente, ha rivelato che la società ha ricevuto "offerte di valutazione superiori a 30 miliardi di dollari" da potenziali investitori, tra cui "fondi tecnologici globali in fase avanzata", ma ha escluso al momento di volerla vendere al momento che sta valutando una futura offerta pubblica iniziale. Vogliamo rimanere indipendenti", ha ...