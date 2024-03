Telegram raggiunge 900 mln di utenti e pensa alla quotazione

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha raggiunto i 900 milioni diavvicinandosiredditività e il fondatore Pavel Durov - considerato il Mark Zuckerberg della Russia -ad unain Borsa. Lo ha detto lui stesso al Financial Times. "Speriamo di registrare un utile l'anno prossimo, se non quest'anno", ha dichiarato il fondatore di origine russa nella sua prima intervista dal 2017 Segui su affaritaliani.it

Roma, 11 marzo 2024 - Telegram raggiunge i 900 milioni di utenti e sia avvicina alla redditività, così il suo fondatore Pavel Durov pensa alla quotazione in Borsa . A raccontarlo al Financial Times è ... (quotidiano)

Telegram raggiunge i 900 milioni di utenti e pensa alla quotazione in Borsa: L’app di messaggistica, fondata da Pavel Durov, è diventata molto popolare negli ultimi anni sia come strumento di comunicazione per i governi sia per quanti si trovano in zone di guerra ...quotidiano

Telegram, l'impenetrabile app russa pensa alla quotazione in Borsa: Telegram ha raggiunto i 900 milioni di utenti avvicinandosi alla redditività e il fondatore Pavel Durov - considerato il Mark Zuckerberg della Russia ...affaritaliani

Telegram studia Ipo a Wall Street e viene valutata 30 miliardi di dollari: Secondo il fondatore Pavel Durov la società di sms e connessioni via internet protette ha 900 milioni di utenti, cresce e guadagna “centinaia di milioni di ...repubblica