Telegram ha quasi 1 miliardo di utenti e pensa allo sbarco in Borsa

Telegram tocca 900 mln di utenti attivi e pensa a sbarco in Borsa: Telegram tocca 900 mln di utenti attivi e pensa a sbarco in Borsa: Roma, 11 mar. (askanews) – In circa tre anni Telegram ha quasi raddoppiato il numero di utenti attivi e ora, a quota 900 milioni, sono circa la metà di quelli sulla piattaforma rivale WhatsApp. In una ...

Maturità 2024, per quasi 1 maturando su 2 niente festeggiamenti dei “100 giorni”: Maturità 2024, per quasi 1 maturando su 2 niente festeggiamenti dei “100 giorni”: Circa la metà dei maturandi si avvia verso l'esame senza passare per due momenti iconici del quinto anno: la gita di quinto e i festeggiamenti per i “100 giorni” ...

Final Fantasy 16: la versione PC è quasi completa, non si esclude l'arrivo di una demo: Final Fantasy 16: la versione PC è quasi completa, non si esclude l'arrivo di una demo: A quanto pare, la versione PC di Final Fantasy 16 non è così lontana dall'uscita e gli sviluppatori non escludono l'arrivo di una demo.