Tecnologia | un “digital personal tutor” all’Università di Salerno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un ‘’ progettato per affiancare studenti e docenti nelle lezioni e nello studio individuale all’interno del dottorato in didattica generale e pedagogia speciale. Si presenta così ilvirtuale progettato dal team di ricerca che affianca il professor Maurizio Sibilio, prorettore dell’Università di. Come si spiega in un servizio della Tgr Leonardo Rai, che ha intervistato il docente, l’avatar-è un vero alter egoe del docente. Stesso aspetto, stessa voce, movenze e abbigliamento simili. “È une programmato come una intelligenza artificiale generativa. Ma attenzione – sottolinea Maurizio Sibilio,- non potrà mai sostituire il docente in carne e ossa e la sua lezione frontale, ma ...