Tecnologia | arrivano i biomarcatori vocali per la diagnosi precoce delle malattie

(Di lunedì 11 marzo 2024) Talia, progetto di ricerca e sviluppo coordinato dalla trentina Gpi in partnership con l’Università di Macerata, il Politecnico di Torino e l’Università di Verona, ha appena ricevuto un finanziamento dal Ministeroimprese e del made in Italy. L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di agenti di intelligenza artificiale integrati in applicazioni di Virtual Care per aiutare lae la valutazione di diverse patologie partendo dall’analisi della voce. Il progetto avrà una durata di 36 mesi e prevede un costo complessivo agevolabile pari a 5,8 milioni di euro. Il contributo del Mimit è di 2 milioni, di cui 1,1 destinati a Gpi. Le nuove tecnologie sviluppate – sottolinea Gpi in una nota – puntano a migliorare l’efficacia diagnostica e il monitoraggiocondizioni dei pazienti attraverso l’utilizzo di ...

