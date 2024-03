Teatrosophia | dal 14 al 17 marzo in scena ‘Le Intermittenze della Morte’

(Di lunedì 11 marzo 2024) LEMORTE Adattamento teatrale del romanzo di Josè Saramago. Regia e adattamento: Valentina Cognatti Con: Serena Borelli, Martina Grandin, Alessandro Moser Produzione: Margot Theatre Company DAL 14 AL 172024 Dopo il grande successo ottenuto nello scorso dicembre con Io ed Emma torna ala Margot Theatre Company con uno spettacolo tratto da un testo del grande scrittore portoghese Josè Saramago in cui troviamo realizzato il sogno di quasi ogni essere umano, ovvero quello di liberarsi per sempre dalla morte. Si affronta la realtà economicamorte, quella disorientataChiesa e la necessitàpresenzaSignora con la falce nel cerchiovita. Un paese senza nome. 31 ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

Le intermittenze della morte a Teatrosophia: Le intermittenze della morte a Teatrosophia: Dopo il grande successo ottenuto nello scorso dicembre con Io ed Emma torna a Teatrosophia dal 14 al 17 marzo, la Margot Theatre Company con uno spettacolo tratto da un testo del grande scrittore port ...

“Le intermittenze della morte” di Saramago a Teatrosophia: “Le intermittenze della morte” di Saramago a Teatrosophia: Nuovo spettacolo a Teatrosophia : da giovedì 14 marzo sarà in scena "Le intermittenze della morte " tratto dal romanzo di Saramago ...

“Nata di giovedì” in scena a Teatrosophia: “Nata di giovedì” in scena a Teatrosophia: In scena a Teatrosophia da giovedi 29 febbraio a domenica 3 marzo lo spettacolo dal titolo “NATA DI GIOVEDÌ”, di Mikaela Dema con Giorgia Serrao Una donna si confronta con i demoni del suo passato e ...