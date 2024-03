Teatro Nuovo Pisa | in scena ‘Canto rovesciato’

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Dalla Toscana, seguendo varie tracce, canti e voci di luoghi e storie diverse si incontrano e intersecano tra loro creando uno spettacolo corale di stupefacente bellezza musicale e ricchezza culturale. E’ tutto pronto per i Vincanto incon il concertovenerdì 15 marzo alle 21 aldiin piazza della Stazione. Lo spettacolo fa parte della rassegna di musica delno ‘Calendario Popolare’.è un viaggio tra storie – di donne, soldati coscritti, partigiani, lavoratori sfruttati, migranti e carcerati – tutte intrecciate fra di loro al punto da far perdere le tracce dei rispettivi confini geografici, tematici e ...

