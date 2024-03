Taxi | l' inchiesta di Wired con tutti i numeri in Italia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Abbiamo chiesto alle prime 50 città inun accesso agli atti sulle licenze dei. Scoprendo che c'è chi non fa un bando per rinnovarle dal 1977. Che a Roma e Milano il settore è fermo da 20 anni. E che a Firenze e Bologna una nuova licenza costa 175mila euro. Ma 140mila vanno agli altri tassisti.

