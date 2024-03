Tasse milionarie e sanzione minima | Vacchi dà i veri numeri dopo le accuse di evasione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gianlucarispondele polemiche per i controlli della GdF sugli influencer. Il nome dell'imprenditore è emerso negli scorsi giorni tra quelli finiti sotto la lente di ingrandimento e ora è lui a parlare in un'intervista a Pomeriggio5, programma televisivo di Canale5 condotto da Myrta Merlino: “Non mi sono arricchito con i social, non li uso come gli influencer canonici, li uso e li ho usati più che altro per divertirmi. Le operazioni commerciali fatte sui social network si possono contare sulle dita di due mani. I social mi danno una percentuale di guadagno tra lo 0% e l'1% sui miei redditi, niente. Io ho fatto alcuni spot nella mia vita di influencer, retribuiti e dichiarati, più che altro perché ero curioso di vedere dei mondi diversi, non per questioni economiche, perché vivo di altro”.rivela poi le reali ...

