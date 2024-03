Taremi | un occhio all’Inter e uno… A Londra! Recuperato

Leggi tutta la notizia su inter-news

Mehdisi prepara ormai a diventare un nuovo giocatore dell'Inter dalla prossima stagione. Ma prima vuole lasciarsi al meglio con il Porto. E, dopo l'infortunio, torna disponibile per l'importante gara di Champions League in casa dell'Arsenal. RITORNO – Dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box nell'ultimo mese, Mehdiè pronto per tornare a lasciare il segno con il Porto. Prima di prepararsi per diventare un nuovo giocatore dell'Inter, dalla prossima stagione. L'attaccante iraniano, infatti, recupera ed è tra i convocati di Sergio Conceicao per la difficile e importante sfida che i Dragoes disputeranno domani a, contro l'Arsenal.