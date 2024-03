Taranto | auto contro un palo | muore a 19 anni

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo l'incidente dell'8 marzo la ragazza era finita in coma, oggi è deceduta Non ce l'ha fatta la 19enne finita vittima con altre tre amiche di un incidente in via Mediterraneo l'8 marzo. La giovane si è spenta all'ospedale Santissima Annunziata di. Da subito la situazione era apparsa grave ai sanitari: la ragazza era

