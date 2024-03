Tajani parla e inizia a piovere? David Parenzo si scatena | Non azzardatevi a dirlo | Video

(Di lunedì 11 marzo 2024) Antonio, intercettato a Roma dall'inviata dell'Aria Che Tira, commenta i risultati di Forza Italia alle Regionali d'Abruzzo dove Marco Marsilio ha ottenuto la rielezione a governatore battendo il candidato del campo larghissimo di sinistra D'Amico. "Siamo una forza seria, credibile, affidabile, responsabile che aggrega e aggregherà, determinante per la vittoria del centro destra. Siamo un punto di riferimento, gli italiani cercano un punto di riferimento, una forza come la nostra e noi siamo qui pronti a lavorare" sta dicendomentre un acquazzone si abbatte sulla Capitale. Assediato dai cronisti che gli chiedono del "travaso dei voti da Lega a Forza Italia",pazientemente risponde. "Noi non lavoriamo contro gli altri, lavoriamo per raggiungere il maggior numero possibile di consensi", puntualizza il vicepremier ...

Anan Yaeesh , cittadino palestinese della Cisgiordania da sette anni in Italia e residente a L'Aquila, rischia di venire estradato in Israele con l'accusa di terrorismo. Yaeesh era legato al movimento ... (liberoquotidiano)

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , stava parla ndo della missione Aspides in Senato quando, a un certo punto, si è bloccato, con gli occhi rivolti verso i banchi delle opposizioni, e ha detto: ... (ilfattoquotidiano)

C’è anche il caso di alcuni cittadini italiani detenuti in Romania tra i temi affrontati dal ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo incontro a Bucarest con la ministra della Giustizia Alina ... (open.online)

