Taekwondo | l’exploit di Matonti rende trionfale il bilancio azzurro a fine qualificazione olimpica per Parigi 2024

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il lungo percorso diversosi è concluso con unestremamente positivo per l’Italia del, che ha ottenuto tre pass per la rassegna a cinque cerchi e potrà presentarsi ai Giochi di quest’estate con grandi ambizioni. Dopo i ticket ottenuti tramite ranking da Vito Dell’Aquila nei -58 kg e Simone Alessio nei -80 kg, l’ultima quota è stata conquistata lo scorso sabato da una strepitosa Ilenianei -49 kg. La giovane azzurra, selezionata un po’ a sorpresa per il torneo preolimpico europeo di Sofia, ha ripagato sulla pedana la fiducia dei tecnici collezionando tre vittorie impressionanti (tutte per 2-0) e strappando uno dei due posti a disposizione per le Olimpiadi nella categoria dei pesi leggeri. Una prestazione ...

Taekwondo, Natalia D’Angelo eliminata ai quarti nel Preolimpico di Sofia. Sfuma il pass per Parigi nei -67 kg: Taekwondo, Natalia D’Angelo eliminata ai quarti nel Preolimpico di Sofia. Sfuma il pass per Parigi nei -67 kg: Dopo la grande gioia per il sorprendente exploit di ieri da parte di Ilenia Matonti, si apre con una delusione in chiave azzurra la seconda giornata del Preolimpico europeo di Taekwondo in corso di ...

Taekwondo, Matonti conquista il pass olimpico per Parigi 2024: Taekwondo, Matonti conquista il pass olimpico per Parigi 2024: ROMA - L'Italia del Taekwondo cala il poker olimpico ... in breve tempo è riuscita a conquistare il pass per Parigi. Prima di questo exploit, l’atleta azzurra occupava la posizione numero 89 del ...

F1, Sainz salta GP Arabia Saudita: sarà operato di appendicite, al suo posto Bearman su Ferrari: F1, Sainz salta GP Arabia Saudita: sarà operato di appendicite, al suo posto Bearman su Ferrari: Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...