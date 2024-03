Taekwondo | Alessio | “A Tokyo ho partecipato | a Parigi voglio vincere”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Aho, a“: parola di Simone, due volte campione del mondo die vincitore nel 2022 degli Europei e della Grand Prix Final. L’azzurro si racconta ai microfoni di Italia Team TV: “Mia madre non riusciva più a gestirmi a casa, così da bambino iniziai a seguire le orme di papà che praticava questo sport. Fu grazie a lui che decisi di continuare anche quando volevo mollare per dedicarmi al calcio“. Ilka prosegue: “Prima mi motivava la vittoria, adesso il desiderio di raggiungere obiettivi che cambiano di volta in volta. Traguardi differenti sotto un unico comun denominatore: l’idea di sentirti primo su tutti“.ha tantissima voglia di riscattare l’Olimpiade di ...

