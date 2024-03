(Di lunedì 11 marzo 2024) L’opposizione di centroha ottenuto una vittoria di stretta misura sui socialisti, al potere da otto anni,del 10 marzo in, caratterizzate anche da un’avanzata dell’estrema. Leggi

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a internazionale©

Dalle Europee alle presidenziali Usa, la sinistra globale agita lo spettro del fascismo. Ma con la "terza via" del sovranismo intelligente e dell'attenzione alle esigenze economiche di tutti, la ... (ilgiornale)

Il voto. In Portogallo è rebus sul governo dopo la svolta a destra: Dopo otto anni di governo socialista, il Portogallo svolta a destra. Gli elettori hanno premiato le forze di opposizione all'era politica di Antonio Costa: il fronte conservatore moderato di Alleanza ...

La destra vince in Abruzzo, Kiev: Mai bandiera bianca. Le prime pagine: LA STAMPA 'L'Abruzzo premia ancora la destra' titola in apertura il quotidiano torinese. Tema che ... investitori riuniti al Mipim dal 12 al 15 marzo') e il marketing ('Per i brand la svolta obbligata ...

Svolta a destra nelle elezioni legislative anticipate in Portogallo: Svolta a destra nelle elezioni legislative anticipate in Portogallo: L’opposizione di centrodestra ha ottenuto una vittoria di stretta misura sui socialisti, al potere da otto anni, nelle elezioni legislative del 10 marzo in Portogallo, caratterizzate anche da un’avanz ...

Il Portogallo svolta a destra. Boom dei populisti di Chega. Ma c’è l’incognita del governo: Il Portogallo Svolta a destra. Boom dei populisti di Chega. Ma c’è l’incognita del governo: Dopo otto anni di governo socialista, il Portogallo vira a destra. Secondo i risultati, i portoghesi hanno premiato le forze di opposizione all’era politica di Antonio Costa: il fronte conservatore mo ...

In Portogallo è rebus sul governo dopo la svolta a destra: In Portogallo è rebus sul governo dopo la Svolta a destra: Il fronte conservatore moderato di Alleanza Democratica è il primo partito, con il 29,5% dei consensi. I socialisti crollano al 28,7% dal 41% di due anni fa. Balzo da gigante dell'estrema destra ...