Svizzera | trovati morti 5 scialpinisti dispersi sulle Alpi | si cerca il sesto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sono stati recuperati i corpi senza vita di cinqueche erano stati dati perdopo una valanga vicino a Matterhornsvizzere. Lo rende noto la polizia del cantone Vallese in un comunicato spiegando che continuano le ricerche delscinista disperso. Il quotidiano Le Nouvelliste spiega che i corpi sono statida Zermatt e Arolla da una squadra di soccorritori, partita ieri nei pressi della capanna Dent Blanche e arrivata intorno alle 21,20 nella zona della valanga, a quota 3.500 metri. Isono cinque membri della stessa famiglia della Val d'Hérens, tre fratelli, tra cui un membro della direzione comunale, lo zio, il cugino e l'amico ...

