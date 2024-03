Supplenze | scuole alla ricerca di docenti A028 | A042 Interpelli e scadenze

Sono 52 gli insegnanti precari dell’Istituto Pacinotti Belmesseri che la prossima settimana dovranno assentarsi dalle lezioni per partecipare alle prove dei concorsi ordinari per l’assunzione in ... (lanazione)

Supplenze 2024: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO del 9 marzo): Supplenze per l'anno scolastico 2023/24, le scuole stanno pubblicando gli avvisi riguardanti la ricerca di personale supplente. Come è noto, qualora l'istituzione scolastica non riesca a coprire una ...

Supplenze truccate, smascherati prof con titoli falsi in prima fascia GPS: Supplenze truccate, smascherati prof con titoli falsi in prima fascia GPS: Una trentina di professori saranno denunciati alla Procura di Latina per aver dichiarato il falso nelle domande per le GPS.

Aggiornamento graduatorie docenti per le supplenze scuola 2024, domanda in anticipo: II fascia facilitata, non servono i Cfu: Aggiornamento delle graduatorie provinciali dei docenti per le Supplenze (Gps) nella scuola del 2024, il termine per la domanda arriverà in anticipo rispetto alle previsioni. E con molte novità ...