Supplenti di sostegno confermati dalle famiglie | i genitori | “A chi va la priorità agli alunni o agli insegnanti? Per noi la proposta è valida”

"Siamo riusciti a stipulare 2442 contratti a tempo determinato finalizzati alle immissioni in ruolo. E anche questi docenti sono stati vincolati sulla cattedra di sostegno per 3 anni . Sia gli ... (orizzontescuola)

La proposta del Ministro Valditara, contenuta nella bozza del decreto semplificazioni, che vede la conferma per 3 anni dei Supplenti di sostegno sullo stesso posto su richiesta delle famiglie , non ... (orizzontescuola)

Carenza docenti di sostegno, record di supplenti non specializzati: “È un percorso a ostacoli”: Carenza docenti di sostegno, record di Supplenti non specializzati: “È un percorso a ostacoli”: Nel Decreto Milleproroghe non è contemplato il rinnovo della procedura che consentiva le assunzioni. I concorsi non saneranno la crisi: ci sono pochi candidati ...

Sostegno, i supplenti restano al loro posto se lo chiedono le famiglie: il piano Valditara riceve molte critiche: sostegno, i Supplenti restano al loro posto se lo chiedono le famiglie: il piano Valditara riceve molte critiche: La proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sul sostegno, che prevede la conferma di Supplenti, anche non specializzati, sullo stesso posto fino a 3 anni, se lo dovessero ...

Supplenti sostegno confermati dalle famiglie, Ciracì (MiSoS): “Inapplicabile. Così i docenti specializzati sarebbero penalizzati”: Supplenti sostegno confermati dalle famiglie, Ciracì (MiSoS): “Inapplicabile. Così i docenti specializzati sarebbero penalizzati”: La proposta del Ministro Valditara, contenuta nella bozza del decreto semplificazioni, che vede la conferma per 3 anni dei Supplenti di sostegno sullo stesso posto su richiesta delle famiglie, non ...