Supersex | Netflix fa cilecca con Rocco Siffredi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Alessandro Borghi in(Foto di/ Lucia Iuorio) La serie si chiama. Racconta la vita del p0rno attore italiano più famoso di sempre,, negli anni d’oro del cinema a luci rosse. È su una piattaforma streaming,, ha richiesto un budget di oltre 26 milioni di euro ed è frutto del lavoro di due produttori rivali, Lorenzo Mieli e Matteo Rovere, che si sono messi insieme per l’occasione. Ti aspetteresti i fuochi d’artificio, un trionfo di dionisismo e di (a)morale, di illusione e disillusione, una grande storia pop. E invece ti imbatti in un romanzo familiare dal sapore melò che parte noioso, prende vigore per poi tornare ad ammosciarsi nel corso di sette puntate. Non c’è il friccicorio del sesso ma neanche, al contrario, l’aspetto più ...

