Supersex education | ovvero quanto una serie sul porno può farci riflettere sul senso profondo del sesso nella vita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Chesi sarebbe rivelata unainteressante perché non sarebbe stata banale nell'affrontare l'icona delRocco Siffredi era chiaro fin dall'inizio, semplicemente guardando alle voci protagonista (Alessandro Borghi), produzione (The Apartment e Groenlandia), sceneggiatura (Francesca Manieri) e regia (Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni). Tutti nomi da tempo impegnati in progetti che mirano al nuovo, all'inedito, alla rottura degli schemi. Nomi che, in termini ditv, variamente richiamano titoli game-changer come Suburra, Anna, We are who we are, Romulus, La legge di Lidia Poët… Un gruppo di progetti rispetto ai qualinon è da meno. Ora che è su Netflix con tutte le sue puntate, infatti, lasi è rivelata nei fatti e a tutti gli ...