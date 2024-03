Superlega | parla l’Ad | “Alcuni club di Premier League hanno parlato con noi in maniera non ufficiale”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il progettonon è definitivamente affondato, almeno per il momento. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa PA Media, idiavuto colloqui privati ??con la società A22, promotrice della, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea di dicembre. Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Tottenham erano tra i membri fondatori quando il progetto originale fu presentato nell’aprile 2021. L’amministratore delegato di A22 Bernd Reichart ha smentito il messaggio che pubblicamente vogliono far passare le società, ovvero di non essere interessate al progetto per tutelare gli interessi dei tifosi: “Tutti stanno cercando di farsi un’idea di cosa potrebbe significare questa sentenza. È un obbligo ...

Sondaggio di A22 Sports: il 72% dei tifosi è favorevole alla Superlega. Guida la Juve, Inter e Milan oltre il 70%. Voi come la pensate VOTATE: Sondaggio di A22 Sports: il 72% dei tifosi è favorevole alla Superlega. Guida la Juve, Inter e Milan oltre il 70%. Voi come la pensate VOTATE: Sondaggio di A22 Sports: il 72% dei tifosi è favorevole alla Superlega. Guida la Juve, Inter e Milan oltre il 70% ...

Superlega: sondaggio per A22 Sports, 72% dei tifosi è favorevole: Superlega: sondaggio per A22 Sports, 72% dei tifosi è favorevole: La Superlega piace. Lo sostiene un sondaggio condotto dall'istituto francese Opinion Way per A22 Sports (la società creata per assistere la creazione della Superlega si calcio): l'indagine condotta su ...

SuperLega, inizia la corsa Scudetto: il calendario e come seguirla in tv e in streaming: Superlega, inizia la corsa Scudetto: il calendario e come seguirla in tv e in streaming: Tutto è pronto per i Play Off Scudetto della Superlega Credem Banca in programma da oggi 6 marzo e trasmessi diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) ...