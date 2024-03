Superbike | Alex Lowes è una grande risorsa per Kawasaki

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una delle sorprese emerse dal round d’Australia dellaè stata certamentesu. Il centauro è riuscito a riportare al successo la moto verde emergendo vincitore dallo scontro con Alvaro Bautista in Gara 2. Una vittoria che mancava da diverso tempo alla Casa giapponese che ha scoperto di avere un centauro competitivo al fianco di Axel Bassani, preso per sostituire Jonathan Rea. Come procede l’inserimento del numero ventidue? Ecco cosa ha detto Riba Cabana, storico collaboratore dei nipponici che si prenderà proprio cura dell’anglosassone dopo aver avuto per tanti anni la leggenda nordirlandese. Le parole di Riba Cabana su: “È un pilota molto veloce, ma devo ancora conoscerlo bene” Crediti foto:Racing Team WorldSBK ...

La 37ª edizione del Mondiale Superbike ha preso il via da Phillip Island , in Australia. Si tratta del principio di una stagione che propone molti temi interessanti, a cominciare dai tanti ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.04 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 8.03 La classifica aggiornata del Mondiale: Alex Lowes 50NICOLO BULEGA 41ANDREA LOCATELLI ... (oasport)

Tra piloti - eroi e deriva tecnologica: la MotoGP riparte in Qatar, ma ancora non si capisce dove andrà. Nuova sfida in Ducati per il titolo: Il problema è che oltre ai tre nominati, sono altri 5 i piloti Ducati - Alex Marquez, Bastianini, ... forse Dorna dovrebbe valutare di riavvicinare motoGp e Superbike , che pure possiede: la sorella ...

Superbike, il bilancio di Phillip Island: quanto durerà la grande Italia: In Australia ha chiaramente trionfato il Made in Italy : tra Superbike e Supersport abbiamo avuto ... Finalmente Alex Lowes Siccome il capitolo è grande, partiamo da tutt'altra parte, cioè da Alex ...

Superbike, Sam Lowes avvisa il fratello Alex “Gli darò la caccia”: Superbike, Sam Lowes avvisa il fratello Alex “Gli darò la caccia”: Sam Lowes è soddisfatto per il suo esordio in Superbike e felice per il successo di suo fratello Alex, ora primo in classifica ...

Superbike: Alex Lowes vince gara-2 a Phillip Island: Superbike: Alex Lowes vince gara-2 a Phillip Island: Il protagonista della domenica di Superbike è Alex Lowes: il britannico della Kawasaki si prende Superpole Race e gara-2 del primo round della nuova stagione a Phillip Island, balzando in vetta alla c ...

Classifica Mondiale Superbike 2024: Alex Lowes fa doppietta e svetta dopo Phillip Island, Bulega a contatto: Classifica Mondiale Superbike 2024: Alex Lowes fa doppietta e svetta dopo Phillip Island, Bulega a contatto: La 37ª edizione del Mondiale Superbike ha preso il via da Phillip Island, in Australia. Si tratta del principio di una stagione che propone molti temi interessanti, a cominciare dai tanti cambiamenti ...