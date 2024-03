Sull’Adamant | la recensione | lo sguardo tenero di Nicolas Philibert sulla salute mentale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ladi Sull'Adamant, il documentario Orso d'Oro di Berlino 2023 finalmente nei cinema l'11, 12 e 13 marzo in concomitanza con il centenario della nascita del celebre psichiatra e neurologo italiano Franco Basaglia. L'abbiamo visto negli ultimi tempi quanto sia importante curare, proteggere, in qualche modo coccolare i film per gestirne il passaggio in sala e incontrare il pubblico, e una delle accortezze da tenere in considerazione è anche il momento in cui proporre un titolo ai suoi potenziali spettatori. Per questo è indicativa la data scelta da I Wonder Pictures per Sull'Adamant - Dove l'impossibile diventa possibile, il documentario divincitore dell'Orso d'oro a Berlino 2023 di cui vi parliamo in questa: 11, 13 e 13 marzo, in concomitanza con il centenario della nascita di ...