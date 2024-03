Sud Sudan | attacco a convoglio umanitario Wpf | 1 morto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Giuba, 11 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno una persona è morta in undi uomini armati contro un, che secondo le prime informazioni apparteneva al Programma alimentare mondiale (Wfp), nella contea sudese di Duk, nello stato di Junqali. Il ministro dell’Informazione, Elizabeth Nyadak John, ha precisato che la vittima era una cittadina somala, che doveva consegnare cibo e aiuti umanitari, riferisce l’emittente sudese Radio Tamazuj.“Undi dieci camion aveva lasciato la capitale dello stato per portare cibo nella parte settentrionale. Sfortunatamente, l’ultimo dei dieci camion è stato attaccato da assalitori e il suo conducente è stato ucciso sul posto, mentre il suo compagno ha camminato per cinque ore per evitare morte”, ha ...

