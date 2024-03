Studentessa in gita scolastica si lascia andare nel fiume | salvata da insegnante e canottieri

Gita del quinto anno, il 45% dei maturandi quest'anno rinuncerà: prezzi fino a 1500 euro: gita del quinto anno, il 45% dei maturandi quest'anno rinuncerà: prezzi fino a 1500 euro: Quest'anno, per molti studenti del quinto anno, il viaggio di istruzione sarà un miraggio: le gite scolastiche dei maturandi sono a serio rischio per via del ...

Torna dalla gita scolastica con la meningite: profilassi per tutti i contatti: Torna dalla gita scolastica con la meningite: profilassi per tutti i contatti: Il caso ad Agrigento: il 13enne ha manifestato i sintomi dopo essere tornato da una gita in Toscana. Preoccupazione tra gli altri studenti e genitori. Il giovane, ricoverato nel Palermitano, dopo aver ...

Educare alla Memoria: studenti della Masaccio in gita nei luoghi che hanno segnato il Novecento: Educare alla Memoria: studenti della Masaccio in gita nei luoghi che hanno segnato il Novecento: La settimana scorsa, gli studenti della scuola media Masaccio di San Giovanni Valdarno hanno avuto l’opportunità di visitare le città di Vienna e di Salisburgo. Una giornata è stata dedicata alla visi ...