STRISCIA LA NOTIZIA | SCOTTI E MANZINI TORNANO DIETRO AL BANCONE DEL TG SATIRICO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo la coppia siciliana formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari, da lunedì 11 marzoaldilaFrancescae Gerry. La coppia rimarrà alla guida del Tgdi Antonio Ricci fino a sabato 30 marzo. Per Francesca, che ha iniziato acome sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il quinto anno consecutivoil: «È la mia quinta edizione e come al liceo conseguirò il diploma di maturità nel saper raccontare la vita con curiosità, satira, libertà e leggerezza. Il mio professore il mio preside Ricci saranno, sfortunatamente per loro, fieri di me!». Per Gerry ...