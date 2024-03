Striscia la notizia | Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano dietro al bancone

(Di lunedì 11 marzo 2024)la, da lunedì 11 marzoal timone del Tg satirico di Antonio Ricci: la coppia si ritrova insieme per il quinto anno consecutivo Dopo il successo dei siciliani Sergio Friscia e Roberto Lipari, da lunedì 11 marzosu Canale 5aldila. La coppia rimarrà alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino a sabato 30 marzo. Per, che ha iniziato acome sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il quinto ...

Striscia la notizia, novità al tg di Ricci: quale coppia torna alla conduzione: Striscia la notizia, novità al tg di Ricci: quale coppia torna alla conduzione: Nuova coppia al timone di Striscia la notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci più longevo di sempre. Tornano Francesca Manzini e ...

Come vedere Striscia la notizia in streaming dall'estero: Come vedere Striscia la notizia in streaming dall'estero: Con NordVPN puoi vedere Striscia la notizia anche se sei all'estero. Scopri gli sconti sui piani biennali. Prezzi a partire da 3,99 €/mese ...

Striscia la Notizia, l’11 marzo arrivano Gerry Scotti e Francesca Manzini: Striscia la notizia, l’11 marzo arrivano Gerry Scotti e Francesca Manzini: Striscia la notizia Scotti Manzini. La coppia, al bancone dall'11 marzo, rimane in onda per circa tre settimane, fino al 30 marzo.