Strasimeno | altro successo Vittoria finale per Glyva

(Di lunedì 11 marzo 2024) Grande festa a Castiglione del Lago per la nuova edizione dellae lava a Evgenii. L’ucraino, già due volte primo alla, si è stabilito proprio da queste parti, e fa parte della società organizzatrice, Asd Filippide-Avis C.Lago-Dlf. Sui 58 km del percorsoè ritornato giovane, aggiudicandosi la prova in 3h51’51” davanti a Samuele Raffaelli (Gs Avis Aido Urbino), unicoatleta a essere sceso sotto le 4 ore. Terza posizione per Marco Romano (Runners Team Colleferro). Gara femminile alla croata Marjia Vrajic (Ak Maksimir), poi Federica Poesini (Atl.Castello) e Lorena Piastra (TX Fitness). Ben 5 erano le distanze previste sulle strade intorno al lago. Nella maratona prima piazza per Andrea Peparini (Pol.Chianciano) ...