Straripa il fiume Garonna a Bordeaux | allagate le piste ciclabili lungo le banchine – Video

(Di lunedì 11 marzo 2024) In seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la Francia e si è abbattuta anche su, ilè leggermenteto a. Ilha allagato lele, mentre il dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia, è sotto allerta arancione per piene da lunedì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A mani nude contro l'acqua: A mani nude contro l'acqua: Le forti piogge hanno fatto Straripare il fiume Huayllani, strade distrutte e case allagate. Almeno una persona è morta ...

Maltempo in Francia, allerta arancione a Bordeaux: straripa la Garonna: Maltempo in Francia, allerta arancione a Bordeaux: Straripa la Garonna: In seguito all'ondata di maltempo che ha colpito la Francia e si e' abbattuta su Bordeaux, il fiume Garonna e' leggermente Straripato a ...

La maxivasca salva il quartiere Niguarda dalla furia del Seveso. Ma solo nel 2025 Milano sarà fuori pericolo: La maxivasca salva il quartiere Niguarda dalla furia del Seveso. Ma solo nel 2025 Milano sarà fuori pericolo: Per la prima volta attivato il bacino artificiale al confine con Bresso. Granelli: “Abbiamo evitato l’esondazione del fiume”. Il Comune tallona la ...