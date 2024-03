Stralcio delle cartelle dopo 5 anni e più tempo per pagare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dal 2025 lenon riscosse entro 5saranno cancellate automaticamente. E poi: piani rateizzazione più lunghi, dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il Fisco. Arriva la riforma della riscossione coattiva. Il Cdm ha dato il via libera in prima lettura allo schema di decreto legislativo che modifica le norme attuando la delega di riforma. Tra le novità anche l'arrivo di una commissione che dovrà studiare come smaltire ed eliminare l'enorme magazzino dinon riscosse e la possibilità del fisco di inviare in una sola cartella, unificata dal codice fiscale, le richieste di pagamenti di più enti: in pratica potranno arrivare insieme non solo gli importiimposte dama anche quellimulte stradali. Il Cdm ha ...