Storie di medici aggrediti | minacciati e presi a calci | Manca sicurezza | abbiamo paura

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - "Quando ripenso a quell'uomo che mi ha puntato una pistola minacciandomi e ai rischi che ho corso mi sento una sopravvissuta. Per un istante ho pensato di morire. Laera fortissima, mi sentivo pietrificata ma decisa a continuare il mio lavoro, seppur tremando, perché i pazienti avevano bisogno di me. Era il 2017, impossibile dimenticare anche a distanza di anni". Ricorda tutto di quella maledetta sera di fine febbraio Ombretta Silecchia quando fu aggredita e minacciata da un uomo armato durante il turno di guardia medica in un Centro di continuità assistenziale di Statte, in provincia di Taranto. E oggi, medico dina generale a Bari, "la mia città", Silecchia torna a rivivere quell'esperienza con l'Adnkronos alla vigilia della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti ...

