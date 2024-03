Stoltenberg, la resa dell'Ucraina non porterebbe la pace: "La resa non significa pace, dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nel corso del punto stampa con il premier svedese Ulf Kristersson ...

Eurodeputato ungherese di Renew: con il loro incontro Orbán e Trump potrebbero sabotare la NATO: ... Jen Stoltenberg, ha inviato un messaggio forte a Donald Trump e in generale agli esponenti del ... sebbene questa regola non sia stata resa vincolante. Alla fine del 2023, solo 11 dei 31 membri della ...

Guerra in Ucraina, Stoltenberg: «La resa di Kiev non porterebbe la pace». Il Cremlino sostituisce il capo della Marina: Guerra in Ucraina, Stoltenberg: «La resa di Kiev non porterebbe la pace». Il Cremlino sostituisce il capo della Marina: Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco di droni contro la città di Odessa, causando danni alle infrastrutture e alle case. Lo ha riferito il Comando ...

Nato, Stoltenberg contro Trump: “Non bisogna minare la nostra unità e credibilità. L’Alleanza è importante anche per gli Usa”: Nato, Stoltenberg contro Trump: “Non bisogna minare la nostra unità e credibilità. L’Alleanza è importante anche per gli Usa”: Il messaggio che ha lanciato il segretario generale Jens Stoltenberg è netto e diretto a Donald Trump, in corsa per ridiventare il presidente degli Usa. Dopo le parole scioccanti del tycoon ...