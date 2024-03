“Sto male davvero | non fa parte dello spettacolo” Malore sul palco per il famoso attore italiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilha unsul: costretto ad interrompere lo. Parliamo di Stefano Fresi, il talentoso interprete de Romanzo Criminale e Smetto quando voglio. L’artista 49enne infatti, si è sentitodurante lo“Dioggene” sulscenico del Centro Lucia di Botticino, a Brescia. È successo tutti in pochi istanti: il musicista eromano ha capito subito che ciò che gli stava succedendo non era nore, proprio per questo, ha avvisato il pubblico che si sarebbe fermato. >> “L’hanno ammazzata”. Lutto nel cinema, la famosa attrice trovata morta in casa: aveva soltanto 26 anni Attimi di tensione, poi una pausa lunga sperando che il problema ...

