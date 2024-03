Stefano Fresi | malore sul palco a Brescia | spettacolo interrotto Lui rassicura | “Sto bene | grazie per l’affetto”

(Di lunedì 11 marzo 2024)– “Sto benissimo, è stata una cosa episodica. Mi sono fermato, ho fatto tutti i controlli, va tutto. Vi ringrazio tantissimo perche mi avete dimostrato”. Con queste parole in una storia su Instagram l’attore romanohato il pubblico dopo l’interruzione del suoa Botticino (), a seguito di un. L’artista era impegnato nel monologo “Dioggene”, al Teatro Centro Lucia. Loè statodallo stesso attore e poi sono arrivati i soccorsi. Per fortuna per l’artista capitolino solo un po’ di spavento. “Scoppio di salute – ha detto in una storia su Instagram l’attore (tra gli altri) di “Smetto quando voglio” e “Romanzo ...

