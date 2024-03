Stefano Fresi | malore improvviso sul palco durante lo spettacolo Dioggene a Brescia | rappresentazione annullata

Paura e apprensione per Stefano Fresi . L’attore è stato infatti colpito da malore sabato sera, mentre stava interpretando ‘Dioggene’ sul palco del Centro Lucia di Botticino, in provincia di Brescia. ... (thesocialpost)

Momentii di paura per l'attore Stefano Fresi che ha interotto un monologo teatrale per un Malore . Ecco come sta ora (ilgiornale)

Malore sul palco per Stefano Fresi : spettacolo interrotto a Brescia: Momenti di paura lo scorso sabato sera, 9 marzo, per l'attore l'attore romano Stefano Fresi , impegnato nel monologo Dioggene , sul palcoscenico del Centro Lucia di Botticino a Brescia. Mentre stava recitando ha iniziato a non sentirsi bene e lo ha comunicato alle 130 persone ...

Stefano Fresi, malore sul palco: Brescia - Momenti di paura per Stefano Fresi colpito da un malore sul palco del Centro Lucia di Botticino. L'attore si è sentito male durante il monologo del suo spettacolo mentre interpretava 'Dioggene'. È stato lui stesso ad ...

Malore sul palco per Stefano Fresi: spettacolo interrotto a Brescia: Malore sul palco per Stefano Fresi: spettacolo interrotto a Brescia: Momentii di paura per l'attore Stefano Fresi che ha interotto un monologo teatrale per un malore. Ecco come sta ora ...

Stefano Fresi, malore sul palco al teatro Centro Lucia di Botticino. L'attore interrompe lo show: «Scusate, non è nello spettacolo...»: Stefano Fresi, malore sul palco al teatro Centro Lucia di Botticino. L'attore interrompe lo show: «Scusate, non è nello spettacolo...»: Momenti di paura per Stefano Fresi colpito da un malore sul palco del Centro Lucia di Botticino. L'attore si è sentito male durante il monologo ...

Stefano Fresi colto da malore sul palco: costretto a interrompere lo spettacolo: Stefano Fresi colto da malore sul palco: costretto a interrompere lo spettacolo: Paura e apprensione per Stefano Fresi. L’attore è stato infatti colpito da malore sabato sera, mentre stava interpretando ‘Dioggene’ sul palco del Centro Lucia di Botticino, in provincia di Brescia.