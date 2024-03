Stefano Fresi colto da malore sul palco | costretto a interrompere lo spettacolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 11 marzo 2024) Paura e apprensione per. L’attore è stato infatti colpito dasabato sera, mentre stava interpretando ‘Dioggene’ suldel Centro Lucia di Botticino, in provincia di Brescia.ha iniziato ad accusare disturbi a metà del monologo e l’ha subito comunicato al pubblico: “Scusate, non è nello…”. Dopo qualche minuto di pausa forzata l’attore, che avrebbe voluto riprendere lo, è statoa fermarsi.Leggi anche: Luis Molteni: morto l’attore che aveva recitato per Tornatore e Verdone Intanto, il Centro Lucia, dove in quel momento erano presenti circa 130 spettatori, aveva provveduto ad avvertire i sanitari del 118 che sono giunti poco dopo sul posto. Dopo qualche ora di interminabile attesa, è stato ...