“Stasera c’è Cattelan…su Rai2? | gli ospiti del 12 e 13 marzo

(Di lunedì 11 marzo 2024) In onda su Rai 2 Alessandro Cattelan torna questa settimana con due nuove puntate di “c’è”, il late night show della RAI, in onda in seconda serata martedì 12 e mercoledì 13. Martedì 12Alessandro Cattelan ospiterà i Santi Francesi, Aurora Leone e Dorothea Wierer. Nella seconda puntata, che andrà in onda mercoledì 13, saranno presenti invece Alessandra Amoroso, Matteo Paolillo e il cast di “Case a prima vista”, composto da Ida Di Filippo, Mariana D’Amico e Gianluca Torre. Leggi anche: “c’è”: glidel 5 e 62024 Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla ...