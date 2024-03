(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (askanews) – Il presidente dell’, Marco, ha vinto le elezioni regionali con il 53,5% dei consensi e si conferma alla guida della Regione con il centrodestra. Lo sfidante del centrosinistra, Luciano D’Amico, si è invece fermato al 46,5%. È il risultato definitivo, dopo che sono state scrutinate, in poco più di dieci ore, tutte le 1.634 sezioni. Per quanto riguarda i voti di lista Fratelli d’Italia haal 24,1%, Fi al 13,44%, la Lega al 7,56%, la listaal 5,72%, Noi Moderati al 2,68% e l’Udc al 1,17%. Sul fronte dell’opposizione il Pd è al 20,29%,Insieme al 7,66%, M5s al 7,01%, Azione al 4%, Avs al 3,57%, Riformisti e Civici al 2,81%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I risultati delle Elezioni in Abruzzo 2024 in diretta dopo lo spoglio delle schede: chi vince le regionali tra Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D’Amico per il centrosinistra e Movimento ... (fanpage)

L'effetto Sardegna si ferma in Abruzzo: L'effetto Sardegna si ferma in Abruzzo: Urne chiuse in Abruzzo. Si è votato dalle 7 alle ore 23 per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I seggi elettorali sono 1.634 (305 i comuni), di cui 13 os ...

Spoglio Abruzzo chiuso in 10 ore, Marsilio confermato col 53,5%: Spoglio Abruzzo chiuso in 10 ore, Marsilio confermato col 53,5%: Milano, 11 mar. (askanews) – Il presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio, ha vinto le elezioni regionali con il 53,5% dei consensi e si conferma alla guida della Regione con il centrodestra. Lo sfidant ...

Elezioni in Abruzzo: nessun effetto Sardegna per il centrosinistra, confermato Marsilio: Elezioni in Abruzzo: nessun effetto Sardegna per il centrosinistra, confermato Marsilio: “È il primo presidente nella storia dell’Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per ... elezioni”, ha spiegato l’ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini a Spoglio in corso. “Ci aspettavamo ...