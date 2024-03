Sparita nel nulla | famiglia disperata | poi il lieto fine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una ragazza aveva fatto perdere completamente le sue tracce,: poi la notizia che tutti attendevano Tutto è bene quel che finisce bene, ma quanta paura per unanapoletana che ha vissuto delle ore da incubo. E’ la mattina di giovedì 7 marzo quando Fatima, una ragazza di 20 anni, fa perdere completamente le sue tracce. Fortunatamente nella serata di sabato 9 marzo, poco dopo le ore 18, la ragazza è stata avvistata in via Luca Giordano (zona Vomero) da parte di un parente che la stava cercando. Polizia alla ricerca della ragazza scomparsa (Ansa Foto) Cityrumors.itNegli ultimi giorni, la sua, aveva postato una serie di messaggi di aiuto affinché qualcuno avesse notizie di lei. L’ultima volta che era stata vista era nei pressi del liceo “Pansini” (poco prima di mezzogiorno). In quella ...

