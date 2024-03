(Di lunedì 11 marzo 2024) Insieme al fratello e altri due amici parte per unanel bar affollato per l?aperitivo, ma resta freddato da una raffica di colpi di pistola. Tutto per una, ma...

Sono stabili i tre feriti a colpi di pistola in un bar a Frosinone . Il 23enne accusato di omicidio e di tentato triplice omicidio ha spiegato di aver sparato per difendersi.Continua a leggere (fanpage)

Sparatoria a Frosinone, Mastrangeli: «Togliere l’ossigeno a queste bande criminali»: Sparatoria a Frosinone, Mastrangeli: «Togliere l’ossigeno a queste bande criminali»: Le telecamere del Comune, però, potrebbero aver ripreso tutto della Sparatoria. E gli investigatori stanno facendo un grande lavoro». Le immagini e i fatti hanno dato ragione al sindaco di Frosinone ...

Sparatoria Frosinone, il killer era la vittima della spedizione punitiva per una donna contesa: aggredito da 4 persone, lui subito ha sparato: Sparatoria Frosinone, il killer era la vittima della spedizione punitiva per una donna contesa: aggredito da 4 persone, lui subito ha sparato: Insieme al fratello e altri due amici parte per una spedizione punitiva nel bar affollato per l’aperitivo, ma resta freddato da una raffica di colpi di pistola. Tutto per una donna contesa, ...

Chi è Mikea Zaka, il cittadino albanese arrestato per la sparatoria di Frosinone: è accusato di omicidio e triplice tentato omicidio: Chi è Mikea Zaka, il cittadino albanese arrestato per la Sparatoria di Frosinone: è accusato di omicidio e triplice tentato omicidio: È stato arrestato con l'accusa di omicidio e di triplice tentato omicidio per la Sparatoria di Frosinone: ecco chi è Mikea Zaka.