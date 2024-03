Spal | finalmente è festa Steso il Rimini con tre reti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Missione compiuta. Lastende ilcon un secco 3-1 ed esce dalle sabbie mobili della zona playout, stavolta si spera in maniera definitiva. La vittoria dei biancazzurri sui romagnoli è nettissima, se si considera che oltre alle tremesse a segno la squadra di Di Carlo colpisce due traverse e comanda per lunghi tratti l’incontro. E i numeri danno ragione al tecnico di Cassino, che da quando è tornato al timone ha conquistato 14 punti in sette giornate. Mister Di Carlo lascia a riposo l’acciaccato Peda, costretto poi ad entrare in campo poco dopo la mezz’ora in seguito all’infortunio di Ghiringhelli. A centrocampo invece Dalmonte viene dirottato sulla fascia destra per fare spazio a Maistro sulla corsia opposta.più manovriero nella prima fase del match, ma l’unico brivido dalle parti di Galeotti ...