Sottocorona | prima l' impulso poi il miglioramento La data della svolta

(Di lunedì 11 marzo 2024) In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, Paoloha diffuso l'ultimo bollettino meteo. Dovremo ancora tenere l'ombrello a portata di mano o possiamo dare il benvenuto a una nuova serie di giornate soleggiate? Questo è l'interrogativo che tutti si pongono. "La perturbazione che ha interessato il nostro fine settimana comincia a muoversi verso est, lascia delle schiarite al nord sui versanti tirrenici", ha spiegato l'esperto, che però ha subito fatto notare quello che potrebbe essere un nuovo fattore di disturbo: "C'è un secondo, una piccola e breve perturbazione". All'orizonte, quindi, si profila un "rapido cambiamento". Ecco che tempo ci aspetta. Oggi "ilal nord c'è". Sulle zone del centro e del basso Tirreno, invece, "tornano dei fenonemi localmente ...

