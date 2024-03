Sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sogesid Spa è la società di ingegneria ‘in house providing’ del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il personale supera le 500 unità e opera nella sede centrale di Roma, in quella di Palermo, attraverso unità operative a Napoli e Catanzaro. Nata nel 1994 come “Società per la Gestione degli Impianti Idrici”, è stata inizialmente impegnata nel Mezzogiorno, in particolare come concessionario della gestione di alcuni importanti impianti di depurazione nella Regione Campania.