Sospeso preside della scuola del bimbo iperattivo a Ladispoli | reazione di Riccardo Agresti dopo la decisione

Ladispoli, sospeso il preside che aveva allontanato un bambino di sei anni dalla scuola per 21 giorni: Ladispoli, Sospeso il preside che aveva allontanato un bambino di sei anni dalla scuola per 21 giorni: Riccardo Agresti, preside dell’Istituto comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli dove un bambino di sei anni affetto da un deficit di attenzione e iperattività (Adhd), era stato allontanato per ventu ...

