(Di lunedì 11 marzo 2024) L'Ufficio scolastico regionale del Lazio haildell'Istituto Corrado Melone die al suo posto ha nominato un reggente. Il motivo è per non aver reintegrato unritenuto, nonostante la decisione del Tar.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

È stato sospeso il preside che rifiutò di far entrare a scuola un bimbo di 6 anni iperattivo . L'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha disposto la sospensione di Riccardo Agresti... (leggo)

Allontanò da scuola bambino iperattivo, sospeso il preside di Ladispoli. Che replica: "Accanimento esagerato": Il preside potrebbe anche essere sanzionato dal dicastero di viale Trastevere. Ladispoli, bambino iperattivo sospeso da scuola: "Non rispetta le regole va allontanato dalla comunità" di Valentina ...

Aveva cacciato da scuola un bimbo iperattivo di 6 anni, sospeso il preside che replica: "Accanimento esagerato": ...sul caso di un bambino di 6 anni affetto da deficit di attenzione e iperattività sospeso dalla scuola. Al suo posto l'Ufficio scolastico ha nominato un reggente. Bambini iperattivi, il preside non ...

Ladispoli, sospeso il preside che aveva allontanato un bambino di sei anni dalla scuola per 21 giorni: Ladispoli, Sospeso il preside che aveva allontanato un bambino di sei anni dalla scuola per 21 giorni: Riccardo Agresti, preside dell’Istituto comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli dove un bambino di sei anni affetto da un deficit di attenzione e iperattività (Adhd), era stato allontanato per ventu ...

Sospeso preside scuola, non ha reintegrato bimbo di 6 anni: Sospeso preside scuola, non ha reintegrato bimbo di 6 anni: L'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha disposto la sospensione del dirigente scolastico dell'istituto Corrado Melone di Ladispoli, a 40 km da Roma, dopo la richiesta di accertamento ispettivo dis ...

Sospeso il preside che ha allontanato un bambino da una scuola di Ladispoli perché iperattivo: Sospeso il preside che ha allontanato un bambino da una scuola di Ladispoli perché iperattivo: L'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha Sospeso il preside dell'Istituto Corrado Melone di Ladispoli e al suo posto ha nominato un reggente ...