Sorteggio quarti e semifinali Europa League 2023 2024 | data | orario | tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tutto pronto per ildeie delledi. L’appuntamento a Nyon è per le 13:00 di venerdì 15 marzo dove le migliori otto della competizione conosceranno il percorso verso Dublino, sede della finale. L’evento sarà trasmesso su Dazn e Sky, oltre che insu NOW, Sky Go e sul sito della Uefa. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei rappresentanti dei club più importanti. Ilè aperto ed è la principale novità rispetto agli ottavi di finale: nessuna testa di serie e tutti contro tutti. Una squadra quindi può affrontare un club della stessa federazione e formazioni già affrontate nella fase a gironi. La prima squadra estratta ...