Sony Xperia 1 VI | Xperia 5 VI e Xperia 10 VI | triplo leak prima del lancio

Sony Rilascia Android 14 per Xperia : Aggiornamenti e Novità per Smartphone Sony Rilascia Aggiornamenti per Tre Smartphone Xperia con Android 14 Durante il fine settimana, Sony ha confermato che il ... (windows8.myblog)

Sony Xperia 1 VI potrebbe offrire una fotocamera nuovamente rinnovata con un sensore periscopico (zoom) ancor più performante che in passato, ma non solo. L'articolo Sony Xperia 1 VI affila le armi ... (tuttoandroid)

Presunte perdite di memoria di Sony Xperia 1 VI, Xperia 5 VI, Xperia 10 VI: Presunte perdite di memoria di Sony Xperia 1 VI, Xperia 5 VI, Xperia 10 VI: Sono trapelate le presunte quantità di RAM per Sony Xperia 1 VI, Sony Xperia 5 VI e Sony Xperia 10 VI. Non sorprende che non ci siano scossoni in serbo per i futuri proprietari degli smartphone Xperia ...

WhatsApp dal 29 febbraio non funzionerà più su 36 modelli di smartphone: la lista completa con Samsung e iPhone: WhatsApp dal 29 febbraio non funzionerà più su 36 modelli di smartphone: la lista completa con Samsung e iPhone: Panico in rete: dal 29 febbraio WhatsApp smetterà di funzionare. Calma: è vero a metà e non è affatto un dramma. Come accade periodicamente, infatti, la nota app di messaggistica (più di 1,2 miliardi ...