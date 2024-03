"Sono morti di freddo". Tragedia per sei alpinisti sul versante svizzero del Cervino

(Di lunedì 11 marzo 2024) A causa di una improvvisa bufera di neve, gli esperti scalatori avrebbero perso l'orientamento non riuscendo a trovare una via per un riparo. Cinque i corpi trovati, ne manca ancora un sesto

"Abbiamo sentito e visto questo attacco oggi (a Odessa , ndr). Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire. So che ci sono state delle vittime . Non conosco i dettagli, ma so ... (gazzettadelsud)

Otto bambini e un adulto morti per chelotossismo dopo aver mangiato carne di tartaruga marina: Otto bambini Sono morti dopo aver mangiato carne di tartaruga marina. È accaduto sull'isola di Pemba dell'arcipelago di Zanzibar. Secondo i media locali, in ospedale Sono finite 86 persone e, dopo i ...

Madrid ricorda i 192 morti delle stragi di Atocha di 20 anni fa: La commissaria Ue Johansson ha dichiarato: "Ci riuniamo per ricordare coloro che morirono quel giorno, ma anche tutti coloro che Sono morti in altri atti di terrorismo in Europa e altri luoghi. siamo ...

Trovati morti cinque scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere: sono stati travolti da una valanga: Trovati morti cinque dei sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere. Sono stati travolti da una valanga. La polizia cantonale del Vallese sta continuando le ricerche del sesto.